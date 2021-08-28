Вбивство в Рівному

У Рівному на вулиці Князя Романа, 13 орендар зарізав власника квартири під час застілля.

Після численних ножових уражень постраждалому вдалося відчинити двері, вийти з помешкання та навіть спуститися поверхом нижче.

Однак від значної крововтрати він швидко знепритомнів, впав і більше не зміг підвестися.

Медики, які прибули на виклик за 15 хвилин, лише констатували смерть людини.

Квартирант сам зателефонував у поліцію, дочекався приїзду правоохоронців та розповів свою версію трагедії.

– Чоловік стверджує, що під час конфлікту потерпілий наносив йому удари металевим ключем. Потім почав говорити, ніби в потерпілого був ніж, який він згодом вихопив і завдав тілесних ушкоджень. Ці версії наразі перевіряються, – говорить заступник керівника поліції Рівненської області Сергій Крошко.

Підозрюваному вже оголосили підозру за статтею Умисне вбивство.

Також слідчі підготували до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Якщо версія із самообороною не підтвердиться, чоловікові загрожує до 15 років в’язниці.

За два тижні до цього в Рівному на порозі квартири поранили ще одного чоловіка.

Таким чином постраждалому хотів помститися незнайомець за образу друга.

Ножове поранення житель міста дістав удруге за 19 років. І перший, і другий раз від смерті його рятував той самий хірург.