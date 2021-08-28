Вбивство в Рівному

У Рівному на вулиці Князя Романа, 13 орендар зарізав власника квартири під час застілля.
Після численних ножових уражень постраждалому вдалося відчинити двері, вийти з помешкання та навіть спуститися поверхом нижче.
Однак від значної крововтрати він швидко знепритомнів, впав і більше не зміг підвестися.
Медики, які прибули на виклик за 15 хвилин, лише констатували смерть людини.
Квартирант сам зателефонував у поліцію, дочекався приїзду правоохоронців та розповів свою версію трагедії.
– Чоловік стверджує, що під час конфлікту потерпілий наносив йому удари металевим ключем. Потім почав говорити, ніби в потерпілого був ніж, який він згодом вихопив і завдав тілесних ушкоджень. Ці версії наразі перевіряються, – говорить заступник керівника поліції Рівненської області Сергій Крошко.
Підозрюваному вже оголосили підозру за статтею Умисне вбивство.
Також слідчі підготували до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Якщо версія із самообороною не підтвердиться, чоловікові загрожує до 15 років в’язниці.
За два тижні до цього в Рівному на порозі квартири поранили ще одного чоловіка.
Таким чином постраждалому хотів помститися незнайомець за образу друга.
Ножове поранення житель міста дістав удруге за 19 років. І перший, і другий раз від смерті його рятував той самий хірург.