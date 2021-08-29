Один воин ранен: боевики опять обстреляли украинские позиции

Один украинский военнослужащий на Донбассе получил ранения в результате обстрела украинских позиций со стороны российских наемников.

Бойцу оказана первая медицинская помощь, после чего с помощью санитарной авиации он был эвакуирован в госпиталь, сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки Север.

Медики оценили состояние украинского воина оценивается как тяжелое.

Для подавления огневых точек ВСУ применили огневые средства.

Украинская сторона Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон поставила представителей ОБСЕ в известность об обстреле со стороны российских наемников.

Напомним, накануне российские боевики провели массированный обстрел Авдеевки, в результате чего была повреждена гражданская инфраструктура и получили ранения восемь украинских воинов.

Враг вел огонь из минометов калибром 120 мм и 122-мм ствольной артиллерии, которые запрещены Минскими соглашениями.

Украинские защитники нанесли ответный удар по позициям противника и подавили огневые точки.

Источник: ОТГ Север