Хотят непропорционального ответа: в Авдеевке ранены восемь бойцов ВСУ

В результате обстрела населенного пункта Авдеевка пророссийскими наемниками ранения и травмы получили восемь военнослужащих.

Об этом сообщили в украинской делегации Трехсторонней контактной группы.

Сообщается, что обстрел велся из минометов калибром 120 мм и 122-мм ствольной артиллерии, которые запрещены Минскими соглашениями.

По данным ТКГ, украинские защитники нанесли ответный удар по позициям противника и подавили огневые точки, однако местные жители и журналист Юрий Бутусов сообщают, что ВСУ огонь в ответ не открывали.

В свою очередь в украинской делегации заявили, что такие действия России направлены на попытку спровоцировать ВСУ на непропорциональный ответ, чтобы затем на высшем уровне попытаться доказать агрессивные действия со стороны Украины.

Главной целью является срыв переговоров президентов Украины и США – Владимира Зеленского и Джо Байдена об активизации участия Вашингтона в урегулировании конфликта на Донбассе.

— Хотим предупредить граждан Украины: на фоне визита президента в США боевая активность со стороны противника может быть дополнительно увеличена и к этому нужно быть морально готовым, — сказано в сообщении.

При этом украинская делегация не намерена созывать внеочередное заседание подгруппы ТКГ по безопасности, поскольку не надеется на согласие со стороны РФ, которая уже дважды за прошедшие недели блокировала проведение встреч.