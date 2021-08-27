На Донбассе в пятницу, 27 августа, незаконные вооруженные формирования РФ обстреляли украинские позиции. В результате погиб боец Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки Восток.

— Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток. В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, — сообщили в Facebook группировки Восток.

Командование ООС выразило соболезнования родным и близким погибшего.

О действиях оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Ситуация на Донбассе

Украинская разведка на этой неделе фиксирует на полигонах на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей значительную активность российских наемников. Командование Вооруженных сил России продолжает наращивать боевую и мобилизационную готовность своих подразделений.

Среди прочего, боевики проводят интенсивные учения по вождению боевых машин, с преодолением водных преград на штатной технике мотострелковых, гаубично-самоходных и танковых подразделений.

Источник: Оперативно-тактическая группировка Восток