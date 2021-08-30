В убийстве 16-летней Виктории Макаренко в Бобринце Кировоградской области, тело которой нашли 16 августа в заброшенном колодце, подозревают ровесника девушки.

Подросток жил неподалеку от места, где нашли тело, и именно с ним она общалась в последний день жизни.

Результаты экспертизы показали, что несовершеннолетняя погибла в результате механической асфексии. То есть ее сначала задушили, а потом тело бросили в колодец.

Собранные следователями доказательства, в частности изъятые у него при обыске вещи, указывали на причастность 16-летнего парня к убийству девушки.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 УКК (Умышленное убийство) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Убийство 16-летней Виктории Макаренко

В Бобринце Кировоградской области 19 августа в заброшенном колодце нашли тело 16-летней Виктории Макаренко, которая утром 16 августа ушла из дома погулять с друзьями и не вернулась.

Поиски продолжались более двух суток. Последний раз родные Виктории видели ее вечером 15 августа.

На теле несовершеннолетней эксперты обнаружили признаки насильственной смерти. Эти почти две недели полиция устанавливала круг подозреваемых в убийстве.

Фото: Dozor