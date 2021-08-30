У вбивстві 16-річної Вікторії Макаренко у Бобринці Кіровоградської області, тіло якої знайшли 16 серпня у закинутому колодязі, підозрюють ровесника дівчини.

Підліток жив неподалік від місця, де знайшли тіло, і саме з ним вона спілкувалася в останній день життя.

Результати експертизи показали, що неповнолітня загинула внаслідок механічної асфексії. Тобто її спочатку задушили, а потім тіло кинули в колодязь.

Зібрані слідчими докази, зокрема вилучені у нього під час обшуку речі, вказували на причетність 16-річного хлопця до вбивства дівчини.

Нині йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ (Умисне вбивство) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вбивство 16-річної Вікторії Макаренко

У Бобринці Кіровоградської області 19 серпня у закинутому колодязі знашли тіло 16-річної Вікторії Макаренко, яка вранці 16 серпня пішла з дому погуляти з друзями і не повернулася.

Пошуки тривали більше двох діб. Востаннє рідні Вікторії бачили її ввечері 15 серпня.

На тілі неповнолітньої експерти виявили ознаки насильницької смерті. Ці майже два тижні поліція встановлювала коло підозрюваних у вбивстві.

Фото: Dozor