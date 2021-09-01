Новости Ровно: одному из братьев-близнецов, которые напали с ножом на женщину, сообщили о подозрении

В Ровно 15-летнего юношу поместили в изолятор временного содержания за нападение и причинение ножевых ранений женщине.

Во вторник, 31 августа, подростка задержали, сообщили о подозрении и поместили в изолятор. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

В то же время его брат-близнец пока проходит как свидетель.

Одна из версий совершенного преступления — братья смотрели запрещены фильмы, где присутствует определенная жестокость, и захотели испытать что-то подобное сами.

Напал на прохожую с ножом: в Ровно одному из братьев-близнецов сообщили о подозрении / 4 фотографии

Оба ранее в поле зрения полиции не попадали и воспитываются в полноценной, благополучной семье.

По данным правоохранителей, родители не догадывались о намерениях своих детей.

Досудебное расследование по статье о хулиганстве, совершенное с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений УК Украины продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

В рамках уголовного производства будет назначен ряд экспертиз, в том числе и судебная психолого-психиатрическая.

Вчера утром двое 15-летних братьев-близнецов напали на 42-летнюю случайную прохожую, которая шла по улице. Один из подростков ранил женщину ножом.

Сейчас пострадавшая с непроникающим ножевым ранением находится в больнице.