Новини Рівного: одному з братів-близнюків, які напали з ножем на жінку, повідомили про підозру

У Рівному 15-річного юнака помістили в ізолятор тимчасового тримання за напад і завдані ножові поранення жінці.

У вівторок, 31 серпня, підлітка затримали, повідомили про підозру та помістили до ізолятора. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Водночас його брат-близнюк поки що проходить як свідок.

Одна з версій скоєного злочину – брати дивилися заборонені фільми, де була присутня певна жорстокість, і захотіли випробувати щось подібне самі.

Напав на перехожу з ножем: у Рівному одному з братів-близнюків повідомили про підозру / 4 фотографии

Обоє раніше в поле зору поліції не потрапляли і виховуються у повноцінній та благополучній сім’ї.

За даними правоохоронців, батьки не здогадувалися про наміри своїх дітей.

Досудове розслідування за статтею про хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень КК України триває.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі від трьох до семи років.

У рамках кримінального провадження призначатимуть низку експертиз, зокрема і судову психолого-психіатричну.

Учора вранці двоє 15-річних братів-близнюків напали на 42-річну випадкову перехожу, яка йшла вулицею. Один із підлітків поранив жінку ножем.

Наразі потерпіла з непроникним ножовим пораненням перебуває у лікарні.