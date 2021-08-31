Вранці 31 серпня у Рівному двоє 15-річних братів-близнюків напали на 42-річну випадкову перехожу, яка йшла вулицею. Крім того, один із підлітків поранив жінку ножем.

Інцидент стався у вівторок близько 9.00 поблизу дитячого майданчика на вулиці Чорновола.

За даними правоохоронців, один із хлопців напав на перехожу та наніс їй ножові поранення у спину.

Згодом поліцейські викрили причетних до злочину двох 15-річних братів-близнюків. Підлітків знайшли у їхньому ж домі.

Окрім того, у мережі з’явилося відео нападу. Його зафіксували камери спостереження.

На кадрах видно, як жінка просто йде вулицею і говорить телефоном. Водночас біля неї проходять двоє хлопців в однаковому одязі.

Коли жінка зробила кілька кроків вперед, то один підліток напав на неї ззаду і завдав кілька ударів ножем у спину. Після цього зловмисники втекли з місця події.

Наразі хлопців доставили до Рівненського районного управління поліції. Там їх у присутності батьків допитуватимуть слідчі.

За цим фактом розпочато досудове розслідування. Усі обставини скоєного злочину з’ясовуються.

Також правоохоронці вирішують питання про затримання одного з підлітків, який завдав ножові поранення.

Водночас потерпілу доставили до лікарні. У неї непроникаюче ножове поранення.