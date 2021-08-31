Вранці 31 серпня у Рівному двоє 15-річних братів-близнюків напали на 42-річну випадкову перехожу, яка йшла вулицею. Крім того, один із підлітків поранив жінку ножем.
Інцидент стався у вівторок близько 9.00 поблизу дитячого майданчика на вулиці Чорновола.
За даними правоохоронців, один із хлопців напав на перехожу та наніс їй ножові поранення у спину.
Згодом поліцейські викрили причетних до злочину двох 15-річних братів-близнюків. Підлітків знайшли у їхньому ж домі.
Окрім того, у мережі з’явилося відео нападу. Його зафіксували камери спостереження.
На кадрах видно, як жінка просто йде вулицею і говорить телефоном. Водночас біля неї проходять двоє хлопців в однаковому одязі.
Коли жінка зробила кілька кроків вперед, то один підліток напав на неї ззаду і завдав кілька ударів ножем у спину. Після цього зловмисники втекли з місця події.
Наразі хлопців доставили до Рівненського районного управління поліції. Там їх у присутності батьків допитуватимуть слідчі.
За цим фактом розпочато досудове розслідування. Усі обставини скоєного злочину з’ясовуються.
Також правоохоронці вирішують питання про затримання одного з підлітків, який завдав ножові поранення.
Водночас потерпілу доставили до лікарні. У неї непроникаюче ножове поранення.