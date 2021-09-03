Підконтрольні Росії бойовики на Донбасі в четвер, 2 вересня, чотири рази порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомили в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

– У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває в медичній установі, стан його здоров’я – задовільний, – повідомили в штабі.

У відповідь на обстріли окупантів українські захисники відкривали вогонь з незаборонених мінськими домовленостями зразків озброєння.

У штабі також зазначили, що обстріли російських найманців здійснювалися зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, мінометів 120-го калібру, артилерії калібру 100-мм і стрілецької зброї.

Нагадаємо, 30 серпня на Донбасі, біля Попасної, окупанти вбили українського захисника, ще один військовослужбовець отримав поранення.

Загиблим військовослужбовцям виявився Роман Задорожний 1994 року народження. Він був жителем смт Добродвор Червоноградського району Львівської області.

Джерело: штаб ООС

Фото: штаб ООС