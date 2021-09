Через ураган Іда, який зараз вирує у США, Нью-Йорк накрила повінь. У місті навіть були вимушені оголосити режим надзвичайного стану, а людей закликали не виходити з будинків.

– Сьогодні ввечері (за місцевим часом – Ред.) я оголошую режим надзвичайного стану у Нью-Йорку. Ми переживаємо історичне погодне явище: рекордний дощ по всьому місту, сильну повінь і небезпечні умови на дорогах, – написав у Twitter мер Нью-Йорка Білл де Блазіо.

I’m declaring a state of emergency in New York City tonight. We’re enduring an historic weather event tonight with record breaking rain across the city, brutal flooding and dangerous conditions on our roads. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) September 2, 2021

Національна служба погоди в Нью-Йорку закликала людей триматися подалі від доріг. Оскільки рятувальники отримують дуже багато повідомлень з проханням про допомогу від автомобілістів, які опинилися в скрутному становищі через затоплені дороги.

Транспортне управління Нью-Йорка оголосило, що через підтоплення тимчасово призупинена робота більшої частини метро. На відео, які публікують очевидці, можна бачити потік води, який рухається вниз по сходах і потрапляє у вагони поїздів.

Також через ураган Іда щонайменше 200 тис. споживачів електроенергії на північному сході США залишилися без світла. В районі Нью-Джерсі та Нью-Йорка шторм зруйнував мінімум 10 будинків.

BREAKING: Flooding right now in Short Hills, New Jersey. This is downtown! ???? Gov. Murphy declares state of emergency due to tropical storm #Ida. #njwx pic.twitter.com/0EWWfqHRpZ — Tena Ezzeddine (@TenaNYCLA) September 2, 2021

Сильні зливи, які стали причиною повені у Нью-Йорку, були спричинені залишками буревію Іда. Згідно з даними американських метеорологів, ввечері 1 вересня в Центральному парку на Мангеттені випали рекордні 80 міліметрів опадів. Де-не-де рівень води на вулицях сягав одного метра.

29 серпня ураган Іда досяг узбережжя США в районі штату Луїзіана. Його вже назвали одним з найпотужніших в історії, присвоївши четверту категорію з п’яти можливих. Він навіть змусив найдовшу річку США Міссісіпі потекти в зворотній бік.

Фото: Deborah Bjornsti