Нацполиция Черкасской области не будет менять статью уголовного производства после смерти семилетнего мальчика, который скончался после почти двух недель пребывания в состоянии терминальной комы в реанимации детской больницы.

Об этом в комментарии Фактам ICTV сообщила спикер Нацполиции области Зоя Вовк.

– Сначала сведения в Единый реестр досудебных расследований были внесены по статье 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Но поскольку ч. 3 ст. 135 предусматривает более тяжкое наказание, то сейчас уголовное производство расследуется по ней, – пояснила пресс-секретарь Нацполиции.

За оставление в опасности, повлекшее смерть или другие тяжкие последствия, предусмотрено лишение свободы до восьми лет.

Сейчас на 60 суток под стражу взяли бабушку и дедушку умершего мальчика. Матери и отчиму умершего мальчика не будут объявлять подозрение.

В Нацполиции уточнили, что родители вернулись в Черкассы из Киева, где матери делали операцию, 25 августа, на следующий день после госпитализации ребенка. С того времени они были с мальчиком.

Рядом с ними и трехлетняя дочь. Девочка, которая вместе со старшим братом временно находилась на попечении бабушки и дедушки, не пострадала.

Она является общим ребенком супругов. Андрей был ребенком жены от первого брака.

Тело семилетнего Андрея, скончавшегося 5 сентября, направили на вскрытие. Когда похоронят второклассника, пока не известно.

Как отмечает заместитель городского главы Черкасс Марина Гаркавая, Андрей в 2021 году должен был пойти во второй класс:

– Невозможно осознать этот ужас, трагическое, безответственное, бесчеловечное поведение, которое привело к таким последствиям! Требуем объективного, справедливого правосудия! Чтобы те люди, которые ухаживают за детьми, боялись если не Бога, то закона! Царство небесное тебе, маленький мальчик, пусть тебя там любят.

Сейчас жители Черкасс несут цветы и лампадки к дому, где жил мальчик.

Полиция не будет менять статью уголовного производства после смерти мальчика из Черкасс / 2 фотографии

13 сентября в городе объявили о проведении митинга под областной прокуратурой, чтобы потребовать справедливого расследования дела.

Семилетний мальчик из Черкасс, который почти две недели находился в терминальной коме, умер 5 сентября. Об этом 6 сентября сообщил директор Черкасской детской областной больницы Николай Кондрацкий.

То, что ребенок несколько дней пролежал без сознания с гематомой головного мозга, оторванными губами, ушами, частью полового органа, пролежнями и следами от затушенных сигарет, сообщил 27 августа депутат Верховной Рады VIII созыва Олег Петренко.

Бабушка мальчика, которая временно занималась несовершеннолетним, пока его мать оперировали в Киеве, сообщила полиции, что мальчик упал с кучи кирпича во дворе.

Ребенок был подключен к аппарату ИВЛ, кровообращение поддерживали медикаментами. В последние дни состояние мальчика резко ухудшилось. В частности, у него фиксировали анурию (отсутствие мочеиспускания, – Ред.).

Источник: Марина Гаркавая

Фото: Анна Икина, Нацполиция