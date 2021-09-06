Нацполіція Черкаської області не змінюватиме статтю кримінального провадження після смерті семирічного хлопчика, який помер після майже двох тижнів перебування в стані термінальної коми в реанімації дитячої лікарні.

Про це в коментарі Фактам ICTV повідомила речник Нацполіції області Зоя Вовк.

– Спершу відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені за статтею 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Але оскільки ч. 3 ст. 135 передбачає більш тяжке покарання, то наразі кримінальне провадження розслідується за нею, – пояснила прес-секретар Нацполіції.

За залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи або інші тяжкі наслідки, передбачено позбавлення волі до восьми років.

Наразі на 60 діб під варту взяли бабусю та дідуся померлого хлопчика. Матері та вітчиму померлого хлопчика не оголошуватимуть підозру.

У Нацполіції уточнили, що батьки повернулись до Черкас із Києва, де матері робили операцію, 25 серпня, на наступний день після госпіталізації дитини. Із того часу вони були з хлопчиком.

Поряд із ними й трирічна дочка. Дівчинка, яка разом із старшим братом тимчасово перебувала під опікою бабусі та дідуся, не постраждала.

Вона є спільною дитиною подружжя. Андрійко був дитиною дружини від першого шлюбу.

Тіло семирічного Андрія, який помер 5 вересня, направили на розтин. Коли поховають другокласника, поки не відомо.

Як зазначає заступник міського голови Черкас Марина Гаркава, Андрійко в 2021 році мав піти до другого класу:

– Неможливо усвідомити цей жах, трагічну, безвідповідальну, нелюдську поведінку, яка призвела до таких наслідків! Вимагаємо об’єктивного, справедливого правосуддя! Щоб ті люди, які доглядають дітей, боялися якщо не Бога, то закону! Царство небесне тобі, маленький хлопчику, нехай тебе там люблять.

Нині жителі Черкас несуть квіти та лампадки до будинку, де мешкав хлопчик.

Поліція не змінюватиме статтю кримінального провадження після смерті хлопчика з Черкас / 2 фотографии

13 вересня в місті оголосили про проведення мітингу під обласною прокуратурою, щоб вимагати справедливого розслідування справи.

Семирічний хлопчик із Черкас, який майже два тижні перебував у термінальній комі, помер 5 вересня. Про це 6 вересня повідомив директор Черкаської дитячої обласної лікарні Микола Кондрацький.

Те, що дитина кілька днів пролежала непритомна із гематомою головного мозку, відірваними губами, вухами, частиною статевого органу, пролежнями та слідами від затушених цигарок, повідомив 27 серпня депутат Верховної Ради VIII скликання Олег Петренко.

Бабуся хлопчика, яка тимчасово опікувалася неповнолітнім, доки його матір оперували у Києві, повідомила поліції, що хлопчик упав із купи цегли в дворі.

Дитина була підключена до апарату ШВЛ, кровообіг підтримували медикаментами. В останні дні стан хлопчика різко погіршився. Зокрема, у нього фіксували анурію (відсутність сечовипускання, – Ред.).

Джерело: Марина Гаркава

Фото: Анна Ікіна, Нацполіція