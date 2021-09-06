Новости Николаева: мужчина убил коллегу с работы, а тело завернул в полиэтиленовую пленку — фото

В Николаевской области 24-летний парень убил своего коллегу во время застолья. Чтобы скрыть следы преступления, он замотал тело умершего в пленку, но не успел от него избавиться.

Мужчины были работниками бригады, которая выполняла строительные работы.

Заснул и не успел избавиться от тела: под Николаевом мужчина жестоко убил знакомого / 4 фотографии

По данным правоохранителей, во время застолья в доме, где бригада работала, у мужчин возникла ссора.

Тогда парень и ударил ножом в шею знакомого. От полученных травм 28-летний потерпевший умер сразу на месте.

Злоумышленник пытался скрыть следы преступления. Он решил замотать тело в полиэтиленовую пленку.

Однако избавиться от него злоумышленник не успел, так как уснул из-за чрезмерного количества выпитого алкоголя.

Об инциденте хозяину дома сообщил охранник. Потом 24-летнего злоумышленника задержали.

Также выяснилось, что задержанный сейчас находится под следствием на территории Приднестровья за совершение хулиганства и военных преступлений.

По данному факту следователи начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве и проводят расследование.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.