Новини Миколаєва: чоловік вбив колегу з роботи, а тіло загорнув у поліетиленову плівку – фото

У Миколаївській області 24-річний хлопець вбив свого колегу під час застілля. Щоб приховати сліди злочину, він замотав тіло померлого в плівку, однак позбутися його не встиг.

Чоловіки були працівниками бригади, що виконувала будівельні роботи.

Заснув і не встиг позбутися тіла: під Миколаєвом чоловік жорстоко вбив знайомого / 4 фотографии

За даними правоохоронців, під час застілля в будинку, де бригада працювала, у чоловіків виникла сварка.

Тоді хлопець і вдарив ножем у шию знайомого. Від отриманих травм 28-річний потерпілий помер одразу на місці.

Зловмисник намагався приховати сліди злочину. Він вирішив замотати тіло у поліетиленову плівку.

Однак позбутись його зловмисник не встиг, оскільки заснув через надмірну кількість випитого алкоголю.

Про інцидент господаря будинку сповістив охоронець. Згодом 24-річного зловмисника затримали.

Також з’ясувалось, що затриманий наразі перебуває під слідством на території Придністров’я за вчинення хуліганства та військових злочинів.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство та проводять розслідування.

Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.