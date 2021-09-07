На оккупированном Донбассе оборвался трос на шахте, погибли 9 горняков — СМИ

В оккупированном Должанском районе Луганской области на шахте Красный партизан оборвался трос, который производил спуск горняков на рабочие места.

Об этом сообщает издание Остров.

В социальных сетях распространяется информация, что в результате погибли как минимум девять горняков.

Авария произошла 6 сентября.

— Трос площадки, которая производила спуск горняков на рабочие места, оборвался. В результате происшествия есть жертвы и пострадавшие, – отмечает издание.

Информацию об этой аварии на шахте подтвердили представители боевиков так называемой ЛНР, однако количество жертв там не уточнили.

Напомним, ранее в Донецкой области произошел взрыв на шахте Покровское в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 м.

Шахта расположена в поселке городского типа Удачное Покровского района. В результате взрывной волны два человека погибли и еще несколько шахтеров пострадали.

Источник: Остров

Фото: Михайло Волинець