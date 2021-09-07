На оккупированном Донбассе оборвался трос на шахте, погибли 9 горняков — СМИ

В оккупированном Должанском районе Луганской области на шахте Красный партизан оборвался трос, который производил спуск горняков на рабочие места.
Об этом сообщает издание Остров.
В социальных сетях распространяется информация, что в результате погибли как минимум девять горняков.
Авария произошла 6 сентября.
— Трос площадки, которая производила спуск горняков на рабочие места, оборвался. В результате происшествия есть жертвы и пострадавшие, – отмечает издание.
Информацию об этой аварии на шахте подтвердили представители боевиков так называемой ЛНР, однако количество жертв там не уточнили.
Напомним, ранее в Донецкой области произошел взрыв на шахте Покровское в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 м.
Шахта расположена в поселке городского типа Удачное Покровского района. В результате взрывной волны два человека погибли и еще несколько шахтеров пострадали.
Источник: Остров
Фото: Михайло Волинець