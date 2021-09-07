На окупованому Донбасі обірвався трос на шахті, загинули 9 гірників – ЗМІ

В окупованому Должанська районі Луганської області на шахті Червоний промінь обірвався трос, який здійснював спуск гірників на робочі місця.

Про це повідомляє видання Острів.

У соціальних мережах поширюється інформація, що в результаті загинули як мінімум дев’ять гірників.

Аварія сталася 6 вересня.

– Трос майданчика, який здійснював спуск гірників на робочі місця, обірвався. У результаті події є жертви та постраждалі, – зазначає видання.

Інформацію про цю аварію на шахті підтвердили в представники бойовиків так званої ЛНР, однак кількість жертв там не уточнили.

Нагадаємо, раніше в Донецькій області стався вибух на шахті Покровське в північному польовому конвеєрному штреку на горизонті 815 м.

Шахта розташована в селищі міського типу Удачне Покровського району. В результаті вибухової хвилі двоє людей загинули та ще декілька шахтарів постраждали.

Джерело: Острів

Фото: Михайло Волинець