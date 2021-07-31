В Донецкой области произошел взрыв на шахте Шахтоуправление Покровское в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 м.

Шахта расположена в поселке городского типа Удачное Покровского района. По предварительным данным, в результате взрывной волны пострадали 10 горняков.

Работников шахты с ожогами различных степеней тяжести госпитализировали в Покровскую центральную районную больницу. На месте взрыва работают шесть специалистов и одна единица техники (1 отделение военизированного горноспасательного отряда).

Обновлено в 12.00. К сожалению, один из пострадавших горняков умер. Полицейские проводят по факту взрыва проверку на шахте.

Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по статье 272 (Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает заключение сроком до восьми лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет.