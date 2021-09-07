ДТП на Буковине — в аварии на трассе Доманово-Тереблече погибла беременная женщина — фото и подробности

В Черновицкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и грузовика. В результате аварии погибла беременная женщина.

Инцидент произошел в понедельник, 6 сентября, на трассе Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече.

По данным правоохранителей, 50-летний житель села Опришены ехал на автомобиле Volkswagen в селе Тереблече.

Неподалеку КПП Порубное он подобрал пассажирку — свою односельчанку. 29-летняя женщина была на шестом месяце беременности.

Во время движения легковушка столкнулась с грузовиком MAN. Водителем был житель Тернополя, он в это время поворачивал налево для въезда на автозаправку.

Подобрал по дороге: в Черновицкой области в результате ДТП погибла беременная женщина / 2 фотографии

В результате ДТП травмировались водитель и пассажирка легковушки.

Беременная женщина, которая сидела на заднем сиденье, получила многочисленные телесные повреждения и умерла в реанимационном отделении районной больницы.

В то же время водителя Volkswagen после оказания медицинской помощи врачи отпустили домой.

Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Правоохранители назначили ряд экспертиз для установления виновника и окончательных причин аварии.

По предварительным данным, оба водителя были трезвыми.