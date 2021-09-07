ДТП на Буковине — в аварии на трассе Доманово-Тереблече погибла беременная женщина — фото и подробности

В Черновицкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и грузовика. В результате аварии погибла беременная женщина.
Инцидент произошел в понедельник, 6 сентября, на трассе Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече.
По данным правоохранителей, 50-летний житель села Опришены ехал на автомобиле Volkswagen в селе Тереблече.
Неподалеку КПП Порубное он подобрал пассажирку — свою односельчанку. 29-летняя женщина была на шестом месяце беременности.
Во время движения легковушка столкнулась с грузовиком MAN. Водителем был житель Тернополя, он в это время поворачивал налево для въезда на автозаправку.
В результате ДТП травмировались водитель и пассажирка легковушки.
Беременная женщина, которая сидела на заднем сиденье, получила многочисленные телесные повреждения и умерла в реанимационном отделении районной больницы.
В то же время водителя Volkswagen после оказания медицинской помощи врачи отпустили домой.
Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.
Правоохранители назначили ряд экспертиз для установления виновника и окончательных причин аварии.
По предварительным данным, оба водителя были трезвыми.