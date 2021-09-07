ДТП с украинцами в Польше — первые подробности

Утром 7 сентября в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в котором ехали граждане Украины. В результате аварии пострадали семь украинцев.

Обновлено 13.56. В результате ДТП в Польше пострадали в общем девять человек, двое из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире телеканала.

По его словам, консул уже посетил трех наших граждан в одной больнице. В них повреждения и переломанные хребты.

— По информации, которую мы получили от полиции, в микроавтобусе, который ехал из Украины, было девять человек. Двое — в тяжелом состоянии, семь — средней тяжести, — объяснил Павлюк.

Как добавил дипломат, за рулем микроавтобуса был гражданин Украины.

По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель, вероятно, заснул за рулем, в результате чего и произошла авария.

Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Польше: пострадали семь человек / 2 фотографии

Инцидент произошел вблизи города Люблин во вторник. Об этом сообщает Посольство Украины в Польше.

В микроавтобусе находились восемь украинцев. Они путешествовали из Украины в польское государство.

Как сообщают в ведомстве, всех семерых человек, которые пострадали в результате ДТП в Польше, оперативно доставили в четыре госпиталя Люблина.

Известно, что состояние пострадавших средней тяжести. Устанавливаются контакты с их родственниками.

Для предоставления консульского сопровождения и возможной помощи пострадавшим, в больницу выехал дежурный консул.

Ранее, 24 июля, в Польше также произошло ДТП с украинцами. В результате аварии легковушки и микроавтобуса пострадали все люди, находившиеся в салоне второго транспортного средства, два гражданина Украины погибли.

В салоне авто находились девять человек, среди которых семь украинцев в возрасте от 39 до 54 лет и двое граждан Польши в возрасте 39 и 40 лет. Они направлялись на работу в строительную компанию.

Источник: Посольство Украины

Фото: KMPSP