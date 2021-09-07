ДТП на Буковині – в аварії на трасі Доманове-Тереблече загинула вагітна жінка – фото і подробиці

У Чернівецькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та вантажівки. Внаслідок аварії загинула вагітна жінка.

Інцидент стався у понеділок, 6 вересня, на трасі Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече.

За даними правоохоронців, 50-річний житель села Опришени їхав автомобілем Volkswagen у селі Тереблече.

Неподалік КПП Порубне він підібрав пасажирку – свою односелицю. 29-річна жінка була на шостому місяці вагітності.

Під час руху легковик зіткнувся з вантажівкою MAN. Водієм був житель Тернополя, він у цей час повертав ліворуч для в’їзду на автозаправку.

Підібрав дорогою: у Чернівецькій області внаслідок ДТП загинула вагітна жінка / 2 фотографии

Унаслідок ДТП травмувалися водій та пасажирка легковика.

Вагітна жінка, яка сиділа на задньому сидінні, отримала численні тілесні ушкодження та померла у реанімаційному відділенні районної лікарні.

Водночас водія Volkswagen після надання медичної допомоги лікарі відпустили додому.

Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правоохоронці призначили низку експертиз для встановлення винуватця та остаточних причин аварії.

За попередніми даними, обоє водіїв були тверезими.