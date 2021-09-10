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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

В Харьковской области электричка насмерть сбила подростка на велосипеде

полиция харьков

В поселке Подворки Харьковской области в четверг, 9 сентября, электричка насмерть сбила 15-летнего подростка на велосипеде. Полиция уже открыла уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Харьковской области, инцидент произошел в 18.39.

— Предварительно установлено, что во время движения в направлении Люботина поезд сообщением Основа — Люботин сбил несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде. От полученных травм 15-летний юноша погиб на месте, — сообщили в ведомстве.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.

Осмотр места инцидента продолжается.

Напомним, ранее в Черкасской области в течение нескольких часов трое детей пострадали в двух автомобильных авариях.

У одного диагностировали открытую черепно-мозговую травму, раны и закрытую травму живота, а у девятилетней девочки обнаружили открытую черепно-мозговую травму, перелом бедра, ребер и закрытую травму живота.

Медики и полицейские просят родителей объяснить детям необходимость соблюдения правил поведения на дороге.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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