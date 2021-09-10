У селищі Подвірки Харківської області в четвер, 9 вересня, електричка на смерть збила 15-річного підлітка на велосипеді. Поліція вже відкрила кримінальну справу.

Як повідомили в прес-службі Національної поліції в Харківській області, інцидент стався о 18.39.

– Попередньо встановлено, що під час руху в напрямку Люботина потяг сполученням Основа – Люботин збив неповнолітнього, який їхав на велосипеді. Від отриманих травм 15-річний юнак загинув на місці, – повідомили у відомстві.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) КК України.

Огляд місця інциденту триває.

Нагадаємо, раніше в Черкаській області протягом декількох годин троє дітей постраждали у двох автомобільних аваріях.

В одного діагностували відкриту черепно-мозкову травму, рани та закриту травму живота, а у дев’ятирічної дівчинки виявили відкриту черепно-мозкову травму, перелом стегна, ребер і закриту травму живота.

Медики та поліцейські просять батьків пояснити дітям необхідність дотримання правил поведінки на дорозі.