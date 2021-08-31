ДТП у Черкаській області

У Черкаській області протягом кількох годин сталося дві дорожньо-транспортні пригоди, у яких постраждало троє дітей. Двоє з них – у важкому стані.

Семирічний хлопчик втрапив під колеса легковика на вулиці Кривошеї в місті Ватутіне. Бригада екстреної медичної допомоги прибула на місце події за три хвилини.

Дитині, яка перебувала без свідомості в стані коми, надали невідкладну допомогу та доправили до Звенигородської багатопрофільної лікарні.

У нього діагностували відкриту черепно-мозкову травму, забійні рани та закриту травму живота.

Зранку на виїзді зі Сміли в бік Черкас під колеса автівки опинились ще двоє дівчаток. Унаслідок аварії авто з’їхало в кювет.

До місця події терміново виїхали дві бригади швидкої медичної допомоги.

12-річну дівчинку, ймовірно, з переломом гомілково-ступеневого суглобу госпіталізували до Смілянської багатопрофільної лікарні.

Туди ж повезли й дев’ятирічну дівчинку у вкрай важкому стані із відкритою черепно-мозковою травмою, переломом стегна, ребер та закритою травмою живота.

Надали на місці події допомогу й 30-річній водійці, у якої сталася гостра стресова реакція. Від госпіталізації вона відмовилась.

За останні три доби в Черкаській області учасниками ДТП стало вже п’ятеро юних пішоходів.

Медики просять водіїв не допускати ризикованих маневрів, дотримуватися швидкісних режимів у населених пунктах та поза ними, щоб мати змогу швидко зорієнтуватися за умови несподіваної зміни обстановки.

Пояснити дітям необхідність дотримання правил дорожнього руху просять і батьків.

Джерело: КНП Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради

Фото: КНП Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради