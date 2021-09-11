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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

На Тернопольщине задержали российского криминального авторитета

Задержание российского авторитета

Оперативники Службы безопасности Украины определили местонахождение криминального авторитета из Российской Федерации, который известен под прозвищем Рома Попенок.

Мужчина скрывался на территории нашей страны, где пытался распространить влияние российского криминалитета.

Как выяснили правоохранители, ранее мужчина имел статус так называемого смотрящего по Ульяновской области РФ.

В Украину злоумышленник прибыл, чтобы скрыться от ответственности за участие в ОПГ. Чтобы покинуть Россию, преступник воспользовался поддельными документами, которые были оформлены на чужое имя.

Россиянин скрывался в городе Кременец Тернопольской области. Его проверяют на причастность к преступлениям на территории Украины. Решается вопрос о возможности его экстрадиции в РФ.

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