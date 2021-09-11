На Тернопільщині затримали російського кримінального авторитета

Оперативники Служби безпеки України визначили місцезнаходження кримінального авторитета з Російської Федерації, який відомий під прізвиськом Рома Попьонок.

Чоловік переховувався на території нашої країни, де намагався поширити вплив російського криміналітету.

Як з’ясували правоохоронці, раніше чоловік мав статус так званого смотрящого по Ульяновській області РФ.

До України зловмисник прибув, щоб уникнути відповідальності за участь в ОЗУ. Щоб залишити Росію, злочинець скористався підробленими документами, які оформлено на чуже ім’я.

Росіянин переховувався у місті Кременець Тернопільської області. Його перевіряють на причетність до злочинів на території України. Вирішується питання про можливість його екстрадиції до РФ.