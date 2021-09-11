Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

На Тернопільщині затримали російського кримінального авторитета

Задержание российского авторитета

Оперативники Служби безпеки України визначили місцезнаходження кримінального авторитета з Російської Федерації, який відомий під прізвиськом Рома Попьонок.

Чоловік переховувався на території нашої країни, де намагався поширити вплив російського криміналітету.

Як з’ясували правоохоронці, раніше чоловік мав статус так званого смотрящого по Ульяновській області РФ.

До України зловмисник прибув, щоб уникнути відповідальності за участь в ОЗУ. Щоб залишити Росію, злочинець скористався підробленими документами, які оформлено на чуже ім’я.

Росіянин переховувався у місті Кременець Тернопільської області. Його перевіряють на причетність до злочинів на території України. Вирішується питання про можливість його екстрадиції до РФ.

Читайте
Дискредитували Кримську платформу: СБУ викрила ботоферму у Києві

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка