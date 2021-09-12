Боевики трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе: один боец ВСУ погиб

Боевики террористических организаций “ДНР” и “ЛНР” трижды нарушали режим прекращения огня с начала суток.

Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщила пресс-служба штаба Объединенных сил на Донбассе на своей странице в социальной сети Facebook.

В частности, огонь по украинским позициям велся из гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил смертельные ранения.

ВСУ открывали ответный огонь для подавления огневых точек пророссийских наемников.

О нарушениях режима прекращения огня со стороны российских наемников было доложено наблюдателям ОБСЕ по линии украинской стороны совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе.