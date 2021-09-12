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Дмитро Кудрявцев |

Бойовики тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі: один боєць ЗСУ загинув

Український військовий на Донбасі

Бойовики терористичних організацій “ДНР” і “ЛНР” тричі порушували режим припинення вогню з початку доби.

Про це в неділю, 12 вересня, повідомила прес-служба штабу Об’єднаних сил на Донбасі на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, вогонь по українських позиціях вівся із гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та стрілецької зброї.

В результаті обстрілу один український військовослужбовець отримав смертельні поранення.

ЗСУ відкривали у відповідь вогонь для придушення вогневих точок проросійських найманців.

Про порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців було повідомлено спостерігачам ОБСЄ по лінії української сторони спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі.

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Джерело: Штаб ООС

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