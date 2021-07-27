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Наташа Тарчевська |

Ногу зажало колесом: в Одессе мужчина попал под трамвай

Ногу зажало колесом: в Одессе мужчина попал под трамвай

Утром 27 июля в Одессе мужчина попал под трамвай. На место ДТП прибыла скорая помощь.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Добровольского и улицы Кишиневской. Трамвай №1 наехал на мужчину, который косил траву вблизи путей.

По данным КП Одесгорэлектротранс, пострадал одни из их работников. Мужчина стоял очень близко к рельсам, и его затянуло под переднюю вагонную тележку.

В Одессе мужчина попал под трамвай, ногу зажало колесом (ВИДЕО)

Движение трамваев по маршрутам №1 и 7 было временно приостановлено.

По предварительной информации, пострадавшего мужчины удалось спасти. Сейчас он находится в больнице.

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