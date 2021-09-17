В Одесі трамвай переїхав пенсіонерку: жінка загинула на місці

Вранці 17 вересня на вулиці Балківській в Одесі трамвай наїхав на літню жінку, яка несподівано вийшла на рейки. Вона миттєво загинула.

Про це повідомляє КП Одесаміськелектротранс.

Трагедія сталася о 5.20. Водій трамвая їхав з депо на свій маршрут, він перетнув вулицю Краснослобідську на зелений сигнал світлофора, і в цей момент пенсіонерка раптово вийшла на рейки.

Незважаючи на екстрене гальмування, зіткнення не вдалося уникнути.

Водій просто не бачив пенсіонерку, оскільки вона була за електроопорою, яка погіршувала огляд.

Жінка контактувала з передньою частиною вагону і отримала травми, несумісні з життям.

Фото: Одесаміськелектротранс