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Валентина Летяк |

В Одесі трамвай переїхав пенсіонерку: жінка загинула на місці

Трамвай в Одесі

Вранці 17 вересня на вулиці Балківській в Одесі трамвай наїхав на літню жінку, яка несподівано вийшла на рейки. Вона миттєво загинула.

Про це повідомляє КП Одесаміськелектротранс.

Трагедія сталася о 5.20. Водій трамвая їхав з депо на свій маршрут, він перетнув вулицю Краснослобідську на зелений сигнал світлофора, і в цей момент пенсіонерка раптово вийшла на рейки.

Незважаючи на екстрене гальмування, зіткнення не вдалося уникнути.

Водій просто не бачив пенсіонерку, оскільки вона була за електроопорою, яка погіршувала огляд.

Жінка контактувала з передньою частиною вагону і отримала травми, несумісні з життям.

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Фото: Одесаміськелектротранс

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