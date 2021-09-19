ДТП возле Белой Церкви — подробности ДТП происшествия 18 сентября на Киевщине

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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Под Киевом автомобиль съехал в кювет и столкнулся с деревом: трое погибших

аварія, ДТП

На трассе возле выезда из города Белая Церковь произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль ехал в направлении села Дрозды, однако съехал в кювет.

Сообщение об автокатастрофе в полицию Киевской области поступило от свидетеля происшествия. Патрульные полицейские, прибывшие на место аварии, во время общения с медицинскими работниками выяснили, что три человека погибли в результате ДТП.

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По словам 72-летнего водителя автомобиля Chery Amulet, он не смог справиться с управлением. Транспортное средство съехало в кювет и столкнулось с деревом.

Удар был настолько сильным, что одна из пассажирок оказалась в багажном отделении машины. К сожалению, женщина погибла в автокатастрофе, сейчас правоохранители устанавливают его личность.

Среди других погибших — 72-летняя жена водителя и его 71-летний товарищ. На место происшествия прибыли спасатели, которые ликвидируют все последствия ДТП.

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. Вскоре следователи определят правовую квалификацию по этому факту.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция, Depositphotos

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