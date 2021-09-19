ДТП біля Білої Церкви – подробиці ДТП події 18 вересня на Київщині

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Юлія Захарченко |

Під Києвом авто з’їхало у кювет та зіткнулося з деревом: троє загиблих

аварія, ДТП

На трасі біля виїзду з міста Біла Церква сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль їхав у напрямку села Дрозди, однак з’їхав у кювет.

Повідомлення про автокатастрофу в поліцію Київської області надійшло від свідка події. Патрульні поліцейські, які прибули на місце аварії, під час спілкування з медичними працівниками з’ясували, що троє людей загинуло унаслідок ДТП.

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За словами 72-річного водія автомобіля Chery Amulet, він не зміг впоратися з керуванням. Транспортний засіб з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

Удар був настільки сильним, що одна з пасажирок опинилася у багажному відділенні машини. На жаль, жінка загинула в автокатастрофі, наразі правоохоронці встановлюють її особу.

Серед інших загиблих – 72-річна дружина водія та його 71-річний товариш. На місце події прибули рятувальники, які ліквідовують всі наслідки ДТП.

Правоохоронці з’ясовують всі обставини аварії. Незабаром слідчі визначать правову кваліфікацію за цим фактом.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція, Depositphotos

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