Стрельба в Черновцах — первые подробности стрельбы

В Черновцах 22-летний мужчина, находившийся за рулем легковушки Volkswagen Bora, выстрелил из пневматического пистолета в другой автомобиль, в салоне которого находились взрослые и трое детей возрастом 8, 14 и 15 лет.

Сообщение о стрельбе в полицию поступило от 44-летнего мужчины — водителя поврежденного авто Daewoo Lanos. По словам местного жителя, неизвестный несколько раз выстрелил и уехал с места происшествия.

По данным Национальной полиции, на перекрестке одной из улиц Черновцов у пострадавшего возник спор со злоумышленником. Водитель иномарки начал преследовать авто мужчины, после чего выстрелил в транспортное средство.

Правонарушитель выстрелил в сторону окон пассажирских дверей и уехал. В результате разбилось стекло передней и задней пассажирской двери. Во время стрельбы в салоне авто находилось трое взрослых и трое детей. К счастью, никто из них не пострадал.

Правоохранители выяснили, на каком транспортном средстве передвигался злоумышленник, маршрут движения и его местонахождение. Полицейские задержали правонарушителя. У 22-летнего буковинца изъяли пневматический пистолет калибра 4,5 мм и транспортное средство.

Сведения об этом событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Мужчину подозревают по статье 296 (хулиганство) УК Украины. Ему грозит тюремное заключение сроком до семи лет.