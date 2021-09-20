В Киеве столкнулись Volkswagen и Chevrolet. Один автомобиль влетел в 22-летнюю девушку, которая стояла на остановке под зонтиком. Она погибла от полученных травм.

В полиции пока не комментируют инцидент.

Авария произошла на пересечении Газопроводной и Объездной в ночь на 20 сентября. Водитель Volkswagen поворачивал налево на Газопроводную. Автомобиль Chevrolet двигался прямо от коммунального предприятия Гостомель.

В результате ДТП водитель Chevrolet потерял контроль и авто отбросило вправо. В то время рядом на остановке стояла 22-летняя девушка. Легковушка влетела в нее.

От удара пострадавшую отбросило в кювет. От серьезных травм девушка погибла на месте.

Напомним, ранее в центре Мелитополя водитель легкового автомобиля выехал на тротуар и наехал на трех человек. По данным полиции, он находился за рулем в трезвом состоянии.

В результате аварии пострадали три человека — мужчина 1986 года рождения и две женщины 1968 и 1960 годов рождения, их госпитализировали в больницу.