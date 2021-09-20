У Києві зіткнулися Volkswagen і Chevrolet. Один автомобіль влетів у 22-річну дівчину, яка стояла на зупинці під парасолькою. Вона загинула від отриманих травм.

У поліції поки не коментують інцидент.

Аварія сталася на перетині Газопровідної та Об’їзної в ніч на 20 вересня. Водій Volkswagen повертав ліворуч на Газопровідну. Автомобіль Chevrolet рухався прямо від комунального підприємства Гостомель.

У результаті ДТП водій Chevrolet втратив контроль і авто відкинуло вправо. У той час поруч на зупинці стояла 22-річна дівчина. Легковик влетів у неї.

Від удару постраждалу відкинуло в кювет. Від серйозних травм дівчина загинула на місці.

Нагадаємо, раніше в центрі Мелітополя водій легкового автомобіля виїхав на тротуар і наїхав на трьох осіб. За даними поліції, він перебував за кермом у тверезому стані.

У результаті аварії постраждали три людини – чоловік 1986 року народження та дві жінки 1968 і 1960 років народження, їх госпіталізували в лікарню.