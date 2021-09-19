У центрі Мелітополя водій легкового автомобіля виїхав на тротуар та наїхав на трьох людей. За даними поліції, він перебував за кермом у тверезому стані.

Мешканець Мелітополя 1998 року народження на авто рухався на вулиці Героїв України. Однак чоловік не впорався з керуванням, виїхавши на тротуар, де наїхав людей.

Унаслідок автокатастрофи постраждало троє людей – чоловік 1986 року народження та двоє жінок 1968 та 1960 років народження. На кареті швидкої медичної допомоги з тілесними ушкодженнями їх госпіталізували до лікарні.

Водій намагався втекли з місця аварії, однак його затримали свідки ДТП та передали поліцейським. Правоохоронці перевірили кермувальника за допомогою спеціального технічного засобу алкотест Drager, який встановив, що він – тверезий.

Його доставили до медичного закладу, де зробили повторний аналіз. Результати підтвердили, що водій перебував за кермом тверезим.

Працівники поліції вилучили транспортний засіб зі слідами механічних пошкоджень. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини та можливі причини дорожньо-транспортної пригоди, досудове слідство триває.