В американском городе Кольервилль (штат Теннесси) произошла стрельба в супермаркете. Мужчина зашел в магазин и стрелял в посетителей. 13 человек были ранены, один из них от полученных травм погиб.

Стрелец нанес себе огнестрельное ранение и скончался на месте. У супермаркета, вероятно, стоит его автомобиль.

Но полицейские ждут специальное оборудование, чтобы безопасно его осмотреть. Правоохранители сообщили, что некоторые из 12 пострадавших получили очень серьезные травмы.

Напуганные посетители супермаркета прятались в морозильных камерах и отдельных помещениях супермаркета. Сотрудники спецслужб обходили каждую комнату, а одного сотрудника вытащили с крыши здания.

— Мы нашли людей, которые прятались в морозильных камерах, закрытых офисах. Они делали то, что их научили — бегать, прятаться, драться, — рассказал полицейский.

На месте происшествия работают бригады скорой, полиция и вертолеты, которые доставляют пострадавших в больницы.

Личность стрелка пока не установили, как и мотивы преступления. Правоохранители предполагают, что он мог быть сотрудником супермаркета.

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