В Ровенской области мужчине объявили подозрение из-за половых отношений с родной несовершеннолетней сестрой.
С заявлением в полицию обратилась бабушка девочки.
Как установили правоохранители во время досудебного расследования, действия сексуального характера подозреваемый совершал длительное время.
Сестре жителя Ровенской области не исполнилось и 16 лет.
Производство открыто по части второй статьи 155 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства факта совершения сексуальных действий с несовершеннолетней, подозреваемому грозит до 8 лет тюрьмы.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Кроме того, правоохранители проверяют факт других возможных развратных действий в отношении несовершеннолетней.
В Киеве 45-летнего мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы из-за растления малолетних девочек.
Свои половые органы мужчина демонстрировал одному ребенку в коридоре поликлиники на проспекте Маяковского, а другому – в больнице на Выгуровском бульваре.
Для совершения развратных действий мужчина выбирал момент, когда рядом с детьми никого не было. Задержали злоумышленника и вызвали полицию очевидцы.
Девочкам на момент совершения преступления было четыре и пять лет.
Источник: Ровенская областная прокуратура