В Ровенской области мужчине объявили подозрение из-за половых отношений с родной несовершеннолетней сестрой.

С заявлением в полицию обратилась бабушка девочки.

Как установили правоохранители во время досудебного расследования, действия сексуального характера подозреваемый совершал длительное время.

Сестре жителя Ровенской области не исполнилось и 16 лет.

Производство открыто по части второй статьи 155 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства факта совершения сексуальных действий с несовершеннолетней, подозреваемому грозит до 8 лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Кроме того, правоохранители проверяют факт других возможных развратных действий в отношении несовершеннолетней.

В Киеве 45-летнего мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы из-за растления малолетних девочек.

Свои половые органы мужчина демонстрировал одному ребенку в коридоре поликлиники на проспекте Маяковского, а другому – в больнице на Выгуровском бульваре.

Для совершения развратных действий мужчина выбирал момент, когда рядом с детьми никого не было. Задержали злоумышленника и вызвали полицию очевидцы.

Девочкам на момент совершения преступления было четыре и пять лет.

Источник: Ровенская областная прокуратура