У Рівненській області чоловікові оголосили підозру через статеві відносини із рідною неповнолітньою сестрою.

Із заявою до поліції звернулась бабуся дівчинки.

Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, дії сексуального характеру підозрюваний вчиняв тривалий час.

Сестрі жителя Рівненської області не виповнилось і 16 років.

Провадження відкрите за частиною другою статті 155 Кримінального кодексу України. У разі доведення факту вчинення сексуальних дій із неповнолітньою, підозрюваному загрожує до 8 років тюрми.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Крім того, правоохоронці перевіряють факт інших можливих розпусних дій щодо неповнолітньої.

У Києві 45-річного чоловіка засудили до п’яти років позбавлення волі через розбещення малолітніх дівчаток.

Свої статеві органи чоловік демонстрував одній дитині в коридорі поліклініки на проспекті Маяковського, а іншій – у лікарні на Вигурівському бульварі.

Для вчинення розпусних дій чоловік обирав момент, коли поруч із дітьми нікого не було. Затримали зловмисника та викликали поліцію очевидці.

Дівчаткам на момент скоєння злочину було чотири й п’ять років.

Джерело: Рівненська обласна прокуратура