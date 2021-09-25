Врач роддома рассказал детали смерти малыша с коронавирусом

От двусторонней субтотальной пневмонии в Ивано-Франковской умер новорожденный ребенок, мать которого в последний месяц беременности была заражена коронавирусом. Женщина родила в Коломыйском роддоме 18 сентября в 13.35, в 18.10 того же дня ребенок умер.

У новорожденного посмертно тоже обнаружили коронавирус.

Начальник Коломыйского роддома Богдан Ленчовский сообщил подробности трагедии.

— Ребенок родился живым, но уже имел симптомы заболевания. Оценка — 5,6 балла. Сразу после рождения неонатолог оказал ему помощь, ребенка сразу перевели в палату интенсивной терапии. После этого мы сделали ему быстрый тест, который был отрицательный, — рассказал врач Суспільному.

Врач добавил, что неонатологи занимались лечением ребенка, подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Сатурация не поднималась, несмотря на использование кислорода. Состояние малыша не улучшалось.

Он добавил, что младенцу сделали быстрый тест, потому что для проведения полимерно-цепной реакции требовалось время, минимум — сутки.

О том, что ребенок болел Covid-19, медики узнали 21 сентября, когда получили выводы патологоанатомического вскрытия и исследований биоматериала.

— Диагноз подтвержден: осложнения Covid-19 — двусторонняя субтотальная пневмония, которая стала причиной смерти ребенка, — сказал Богдан Ленчовский.

Беременность у матери ребенка протекала без осложнений, с легкой анемией, рассказывает врач. Женщина находилась на учете в частном медучреждении в Коломые с 15 недели беременности.

За девять дней до родов, 9 сентября, беременная обратилась в Коломыйский роддом с жалобами на незначительный насморк и общее недомогание.

— Мы провели ей быстрый тест и он оказался положительным. Учитывая доношенную беременность и положительный тест, мы порекомендовали ей поехать в ковидное отделение Ивано-Франковского перинатального центра. Она отказалась и сказала, что не доверяет быстрым тестам, — рассказал начальник Коломыйского родильного дома.

На следующий день, 10 сентября, женщина обратилась к семейному врачу, который ее осмотрел и принял анализ на ПЦР-тест.

11 сентября беременная получила положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. По словам Богдана Ленчовского, ее по телефону консультировал семейный врач. Пациентка имела незначительную заложенность носа, невысокую температуру, чувствовала запахи и вкусы. Женщина лечилась амбулаторно, пила домашние чаи и витамины. Состояние ее не ухудшалось, рассказывает Богдан Ленчовский.

16 сентября беременная повторно сдала ПЦР-тест и получила отрицательный результат. За два дня роженицу приняли в Коломыйский роддом.

— Женщина 18 сентября поступила к нам в роддом с родовой деятельностью. Мы еще раз, повторно, сделали ей тест. Результат был снова отрицательный, — рассказал Богдан Ленчовский.

Женщина попросила, чтобы вместе с ней на родах был муж. Поскольку у нас разрешены партнерские роды с отрицательным ПЦР-тестом, то на месте сделали тест ее мужу. У него ПЦР-тест был положительным, потому мы запретили заходить в роддом и быть с женщиной на партнерских родах.

Окончательный диагноз — двусторонняя субтотальная пневмония коронавирусного происхождения — медики поставили 21 сентября, после патологоанатомического вскрытия. У умершего ребенка обнаружили вирус Covid-19, который привел к осложнениям.

Источник: Суспільне