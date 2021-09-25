Лікар пологового будинку розповів деталі смерті малюка з коронавірусом

Від двобічної субтотальної пневмонії на Івано-Франківщині померла новонароджена дитина, мати якої в останній місяць вагітності хворіла на коронавірус. Жінка народила у Коломийському пологовому будинку 18 вересня о 13.35, о 18.10 того ж дня дитина померла.

У немовляти посмертно виявили коронавірус.

Начальник Коломийського пологового будинку Богдан Ленчовський повідомив подробиці трагедії.

– Дитинка народилася живою, але вже мала симптоми захворювання. Оцінка — 5,6 бала. Одразу після народження неонатолог надав їй допомогу, немовля відразу перевели у палату інтенсивної терапії. Після того ми зробили дитині швидкий тест і він був негативний, — розповів Богдан Ленчовський Суспільному.

Лікар додав, що неонатологи займалися лікуванням дитини, під’єднали її до апарату штучної вентиляції легень. Сатурація не піднімалася, не зважаючи на використання кисню. Стан дитини не покращувався.

Він додав, що немовляті зробили швидкий тест, бо для проведення полімерно-ланцюгової реакції був потрібен час, мінімум — доба.

Про те, що дитина хворіла на Covid-19, медики дізналися 21 вересня, коли отримали висновки патологоанатомічного розтину та досліджень біоматеріалу.

– Діагноз підтверджений: ускладнення Covid-19 — двобічна субтотальна пневмонія, яка стала причиною смерті дитини, — сказав Богдан Ленчовський.

Вагітність у матері дитини протікала без ускладнень, з легкою анемією, розповідає лікар. Жінка перебувала на обліку у приватному медзакладі у Коломиї, стала на нього на 15 тижні вагітності.

За дев’ять днів до пологів, 9 вересня, вагітна звернулася у Коломийський пологовий будинок із скаргами на незначний нежить і загальну слабкість.

– Ми провели їй швидкий тест і він виявився позитивним. Враховуючи доношену вагітність і позитивний тест, ми порекомендували їй поїхати у ковідне відділення Івано-Франківського перинатального центру. Вона відмовилася і сказала, що не довіряє швидким тестам, — розповів начальник Коломийського пологового будинку.

Наступного дня, 10 вересня, жінка звернулася до сімейного лікаря, який її оглянув і взяв аналіз на ПЛР-тест.

11 вересня вагітна отримала позитивний результат ПЛР-тесту на коронавірус. За словами Богдана Ленчовського, її телефоном консультував сімейний лікар. Пацієнтка мала незначну закладеність носа, невисоку температуру, відчувала запахи та смаки. Жінка лікувалася амбулаторно, пила домашні чаї і вітаміни. Стан її не погіршувався, розповідає Богдан Ленчовський.

16 вересня вагітна повторно здала ПЛР-тест і отримала негативний результат. За два дні породіллю прийняли в Коломийський пологовий будинок.

– Жінка з тим, що вона здорова, 18 вересня поступила до нас у пологовий будинок із родовою дією. Ми ще раз, повторно, зробили їй тест. Результат був знову негативний, — розповів Богдан Ленчовський.

Жінка попросила, щоб разом із нею на пологах був чоловік. Оскільки дозволено партнерські пологи з негативним ПЛР-тестом, то на місці зробили тест її чоловікові. У нього ПЛР-тест був позитивний, томуйому заборонили заходити у пологовий будинок і бути з жінкою на партнерських пологах.

Остаточний діагноз — двобічна субтотальна пневмонія коронавірусного походження — медики поставили 21 вересня, після патологоанатомічного розтину. У померлої дитини виявили вірус Covid-19, який призвів до ускладнень.