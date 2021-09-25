В селе Белая Криница Ровенской области грузовик Renault Premium столкнулся с BMW Х3, Toyota RAV4 и Citroen Jumper, которые остановились на красный сигнал светофора, чтобы пропустить пешеходов.
В результате чрезвычайного происшествия погибла 74-летняя пассажирка BMW Х3. Еще пятерых травмированных госпитализировали в больницу.
Свидетель происшествия Василий, проживающий рядом, выбежал к дороге, услышав странный звук.
Мужчина говорит: боялся, чтобы авто не влетело в его дом.
– Водитель даже не тормозил. Или он отвлекся, что все автомобили свернул? – удивляется Василий.
Свидетель мигом бросился к месту жуткого столкновения. Первое, что увидел, – разбитые автомобили, поваленный светофор и людей, которых зажало металлом.
Больше всего пострадал BMW Х3, который грузовик протаранил первым.
– В салоне было четыре человека – женщина за рулем и трое пассажиров. Мы дверь дергали – она не открывалась. С трудом удалось. Вытащили первой пассажирку, которая была на переднем сиденье. Она была в более-менее нормальном состоянии. У водителя были травмы ног. Женщина позади была побита. А бабушка была без признаков жизни, то мы ее не трогали, – пересказывает события первых минут после аварии Василий.
Скорая в больницу госпитализировала пятерых пострадавших. Состояние одной женщины медики называют тяжелым. Жизни остальной угрозы нет.
26-летний водитель грузовика, спровоцировавший масштабную аварию, не пострадал. На момент ДТП был трезвым.
Сейчас он задержан, вскоре ему объявят подозрение. Объяснять, почему не затормозил, отказывается.
В полиции предполагают, что причиной трагедии могла стать банальная невнимательность.
Виновнику смертельного ДТП грозит до восьми лет тюрьмы.