В селе Белая Криница Ровенской области грузовик Renault Premium столкнулся с BMW Х3, Toyota RAV4 и Citroen Jumper, которые остановились на красный сигнал светофора, чтобы пропустить пешеходов.

В результате чрезвычайного происшествия погибла 74-летняя пассажирка BMW Х3. Еще пятерых травмированных госпитализировали в больницу.

Свидетель происшествия Василий, проживающий рядом, выбежал к дороге, услышав странный звук.

Мужчина говорит: боялся, чтобы авто не влетело в его дом.

– Водитель даже не тормозил. Или он отвлекся, что все автомобили свернул? – удивляется Василий.

Свидетель мигом бросился к месту жуткого столкновения. Первое, что увидел, – разбитые автомобили, поваленный светофор и людей, которых зажало металлом.

Больше всего пострадал BMW Х3, который грузовик протаранил первым.

– В салоне было четыре человека – женщина за рулем и трое пассажиров. Мы дверь дергали – она не открывалась. С трудом удалось. Вытащили первой пассажирку, которая была на переднем сиденье. Она была в более-менее нормальном состоянии. У водителя были травмы ног. Женщина позади была побита. А бабушка была без признаков жизни, то мы ее не трогали, – пересказывает события первых минут после аварии Василий.

Скорая в больницу госпитализировала пятерых пострадавших. Состояние одной женщины медики называют тяжелым. Жизни остальной угрозы нет.

26-летний водитель грузовика, спровоцировавший масштабную аварию, не пострадал. На момент ДТП был трезвым.

Сейчас он задержан, вскоре ему объявят подозрение. Объяснять, почему не затормозил, отказывается.

В полиции предполагают, что причиной трагедии могла стать банальная невнимательность.

Виновнику смертельного ДТП грозит до восьми лет тюрьмы.