У селі Біла Криниця Рівненської області вантажівка Renault Premium зіштовхнулася з BMW Х3, Toyota RAV4 і Citroen Jumper, які зупинилися на червоний сигнал світлофора, щоб пропустити пішоходів.

В результаті надзвичайної події загинула 74-річна пасажирка BMW Х3. Ще п’ятьох травмованих госпіталізували до лікарні.

Свідок події Василь, який проживає поряд, вибіг до дороги, почувши дивний звук.

Чоловік каже: боявся, щоб авто не влетіло в його будинок.

– Водій навіть не гальмував. Чи він ґаву зловив, що всі автомобілі згорнув? – дивується Василь.

Свідок миттю кинувся до місця моторошного зіткнення. Перше, що побачив, – розтрощені автомобілі, повалений світлофор і людей, яких затисло металом.

Найбільше постраждав BMW Х3, який вантажівка протаранила першим.

– У салоні було четверо людей – жінка за кермом і троє пасажирів. Ми двері смикали – вони не відчинялися. Насилу вдалося. Витягли першою пасажирку, яка була на передньому сидінні. Вона була в більш-менш нормальному стані. У водія були травми ніг. Жінка позаду була побита. А бабуся була без ознак життя, то ми її не чіпали, – переповідає події перших хвилин після аварії Василь.

Швидка до лікарні госпіталізувала п’ятьох постраждалих. Стан однієї жінки медики називають тяжким. Життю решти загрози немає.

26-річний водій вантажівки, який спровокував масштабну аварію, не постраждав. На момент ДТП був тверезим.

Наразі він затриманий, незабаром йому оголосять підозру. Пояснювати, чому не загальмував, відмовляється.

У поліції припускають, що причиною трагедії могла стати банальна неуважність.

Винуватцеві смертельної ДТП загрожує до восьми років тюрми.