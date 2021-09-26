Сьогодні, 25 вересня, на території села Ліґота-Мала, розташованого у Польщі, перекинулася легкова машина. На жаль, унаслідок автокатастрофи загинув громадянин України.

За даними польських ЗМІ, чоловікові на вигляд приблизно близько 30-ти років. Рятувальники намагалися реанімувати українця, однак він помер, найімовірніше, через сильні травми.

За попередніми даними, чоловік не був пристебнутий ременем безпеки, а машина рухалася з величезною швидкістю. Через перекидання транспортного засобу фахівці сумніваються в тому, що на момент аварії саме загиблий громадянин України міг керувати автомобілем.

З цієї причини криміналісти зібрали генетичний матеріал для дослідження, за результатами якого можна буде дізнатися, чи дійсно цей українець керував легковиком.

За даними польської поліції, разом з пасажиром легкового автомобіля Renault Scenic подорожували й інші громадяни України, які не дістали серйозних травм.

Джерело: Olesnica