Неподалеку от венгерского города Абонь произошло столкновение микроавтобуса с грузовым автомобилем, в результате которого погибли пять человек, среди которых два украинца.

Все они находились в маршрутке, тогда как водитель фуры практически не пострадал, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел на 89-м километре автострады М4 – Будапешт-Солнок в пятницу, 24 сентября, около 16.40 по местному времени.

В Венгрии бус на полном ходу протаранил припаркованную фуру: погибли украинцы / 6 фотографий

По предварительной информации, водитель микроавтобуса не заметил стоящую на обочине грузовую машину и протаранил ее сзади с такой силой, что толкнула фуру вперед более чем на метр.

Участок скоростной трассы перекрыт на время проведения аварийно-спасательных работ.

На месте происшествия работают правоохранители, которые проводят все необходимые следственные действия, чтобы установить точную причину катастрофы, рассказал пресс-секретарь Пештского районного управления Корнел Хадхази.

Источник: Gyorplusz.hu

Фото: MTI