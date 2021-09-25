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Дмитро Кудрявцев |

В Угорщині бус на повному ходу протаранив припарковану фуру: загинули українці

ДТП в Венгрии

Неподалік від угорського міста Абонь сталося зіткнення мікроавтобуса з вантажним автомобілем, в результаті якого загинули п’ятеро людей, серед яких двоє українців.

Всі вони перебували в маршрутці, тоді як водій фури практично не постраждав, повідомляють місцеві ЗМІ.

Інцидент стався на 89-му кілометрі автостради М4 – Будапешт-Солнок у п’ятницю, 24 вересня, близько 16.40 за місцевим часом.

ДТП в Венгрии
В Угорщині бус на повному ходу протаранив припарковану фуру: загинули українці
В Угорщині бус на повному ходу протаранив припарковану фуру: загинули українці
В Угорщині бус на повному ходу протаранив припарковану фуру: загинули українці
В Угорщині бус на повному ходу протаранив припарковану фуру: загинули українці
В Угорщині бус на повному ходу протаранив припарковану фуру: загинули українці
ДТП в Венгрии
В Угорщині бус на повному ходу протаранив припарковану фуру: загинули українці
В Угорщині бус на повному ходу протаранив припарковану фуру: загинули українці
В Угорщині бус на повному ходу протаранив припарковану фуру: загинули українці
В Угорщині бус на повному ходу протаранив припарковану фуру: загинули українці
В Угорщині бус на повному ходу протаранив припарковану фуру: загинули українці
В Угорщині бус на повному ходу протаранив припарковану фуру: загинули українці / 6 фотографий

За попередньою інформацією, водій мікроавтобусу не помітив вантажну машину, що стояла на узбіччі, і протаранив її ззаду із такою силою, що штовхнув фуру вперед більш ніж на метр.

Ділянку швидкісної траси було перекрито на час проведення аварійно-рятувальних робіт.

На місці події працюють правоохоронці, які проводять усі необхідні слідчі дії, аби визначити точну причину катастрофи, розповів прес-секретар Пештського районного управління Корнел Хадхазі.

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Джерело: Gyorplusz.hu

Фото: MTI

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