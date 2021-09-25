В Днепре Mitsubishi Еvolution совершил лобовое столкновение с мусоровозом МАЗ, в результате чего погибла девушка 2001 года рождения, а еще три человека получили ранения различной степени тяжести.

Инцидент произошел примерно в 00.30 субботы, 25 сентября, на проспекте Гагарина, передает пресс-служба местного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

На место происшествия прибыли спасатели отделение восьмого пожарно-спасательного отряда и еще два отделения аварийно-спасательной отряда спецназначения. На месте аварии работали 12 сотрудников ГСЧС и три единицы спецтехники.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где и столкнулся с мусоровозом.

Водитель и трое пассажиров Mitsubishi Еvolution были зажаты в своем автомобиле, который был сильно деформирован. При этом водитель и пассажир МАЗа не пострадали.

Вылетела на встречку: в Днепре легковушка столкнулась лоб в лоб с мусоровозом / 20 фотографий

Спасателям удалось деблокировать пострадавших лишь после того, как они срезали у легковушки все двери, центральные стойки и рулевую колонку.

Двоих мужчин и девушку госпитализировали в Областную клиническую больницу им. Мечникова, о состоянии здоровья пострадавших не сообщается.

Прибывшие на место аварии сотрудники полиции проводят необходимы следственные действия и выясняют все обстоятельства случившегося.