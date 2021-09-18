На Сумщине произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.

Инцидент произошел на трассе Сумы- Киев- Юнаковка, близ села Штеповка в пятницу, 17 сентября, примерно в 23.50, сообщает пресс-служба местного ГУНП.

По предварительной информации 32-летний водитель автомобиля Toyota Highlander не справился с управлением и столкнулся с грузовиком DAF с прицепом под управлением 43-летнего мужчины.

В результате аварии три человека: 41-летняя женщина и 45-летний и 41-летний мужчина, которіе являлись пассажирами автомобиля Toyota – скончались.

Водителя с диагнозом политравма доставили в местную больницу.

Жуткое ДТП на Сумщине: трое погибших / 2 фотографии

Заведено уголовное дело по факту нарушения ч.3 ст.286 (Нарушение ПДД, которое повлекло смерть двух и более лиц) УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.