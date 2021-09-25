У Дніпрі Mitsubishi Еvolution скоїв лобове зіткнення зі сміттєвозом МАЗ, в результаті чого загинула дівчина 2001 року народження, а ще три людини отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Інцидент стався приблизно о 00.30 суботи, 25 вересня, на проспекті Гагаріна, передає прес-служба місцевого управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

На місце події прибули рятувальники відділення восьмого пожежно-рятувального загону та ще два відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення. На місці аварії працювали 12 співробітників ДСНС та три одиниці спецтехніки.

За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля не впорався із керуванням та вилетів на смугу зустрічного руху, де і зіткнувся зі сміттєвозом.

Водія і трьох пасажирів Mitsubishi Еvolution затиснуло у їхньому автомобілі, який було сильно деформовано. При цьому водій та пасажир МАЗу не постраждали.

Вилетіла на зустрічку: в Дніпрі легковик зіткнувся лоб у лоб зі сміттєвозом / 20 фотографий

Рятувальникам вдалося деблокувати потерпілих лише після того, як вони зрізали у легковика всі двері, центральні стійки та рульову колонку.

Двох чоловіків і дівчину госпіталізували в Обласну клінічну лікарню ім. Мечникова, про стан здоров’я постраждалих не повідомляється.

Співробітники поліції, що прибули на місце аварії, проводять необхідні слідчі дії та з’ясовують усі обставини події.