29 сентября в элитном поселке Козин Киевской области Toyota Corola на скорости влетела в мусоровоз Mersedes, который как раз собирались нагружать.

Водитель иномарки и еще один пассажир погибли мгновенно. За жизнь троих пострадавших сейчас борются врачи.

Жена погибшего водителя, которая впоследствии приехала на место ДТП, несколько часов просидела возле накрытых простынями тел.

Те, кому удалось выжить, успели рассказать свидетелю аварии Тарасу, который помогал вытаскивать пострадавших из искореженной легковушки, что водитель летел на бешеной скорости.

– Рассказывали, что водитель увидел мусоровоз в последний момент и начал выворачивать руль. Один из них выжил, потому что успел сгруппировался, – пересказывает слова участника ДТП Тарас.

Водитель мусоровоза Вячеслав вспоминает, что удар был настолько мощным, что едва сам не вылетел из кабины. Из-за пережитого шока, говорит, тряслись и руки, и ноги.

Когда пришел в себя, сразу побежал к разбитому автомобилю. В это время вокруг машины уже суетились свидетели, а он обратил внимание на спидометр.

– Он летел, как угорелый. Даже стрелка спидометра остановилась на 110-ти, – вспоминает мужчина.

Водитель мусоровоза убеждает, что, перегородив дорогу, они с напарником действовали согласно правилам – выставили знаки и включили сигналы.

– На кабине был красный проблесковый фонарь. В 30 метрах от машины поставили знак аварийной остановки. Мне кажется, что если бы там даже человек с флажком стоял и махал, то он снес бы и его, – предполагает он.

Слова водителя подтверждает и видео с камер наблюдения. На кадрах видно, что все водители притормаживали и осторожно объезжали тягач, а Toyota Corola летела прямо в грузовик.

По словам инспектора патрульной полиции Киевской области Владимира Ковнацкого, предварительной причиной столкновения с грузовиком является то, что водитель иномарки не выбрал безопасную скорость.

Все обстоятельства смертельной аварии сейчас выясняет полиция.